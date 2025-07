Irlanda 800 neonati sepolti da suore in fosse comuni | al via gli scavi per trovare i resti

Un’escavatrice inizierĂ oggi a raschiare la terra di un sito a Tuam, in Irlanda, di 5.000 metri quadrati dove si ritiene che l’ordine di suore Bon Secours abbia seppellito 796 neonati morti nella casa per madri e bambini di St Mary tra il 1925 e il 1961. Lo riporta il Guardian. L’operazione mira a recuperare tutti i resti umani, tentare di identificarli, restituirli alle loro famiglie e riseppellirli dignitosamente. Le dimensioni e la posizione del sito, la filtrazione dell’acqua e il miscuglio di resti, oltre alla vicinanza di altri resti risalenti al periodo della carestia e delle case di lavoro del XIX secolo, rendono i lavori estremamente compless i. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Irlanda, 800 neonati sepolti da suore in fosse comuni: al via gli scavi per trovare i resti

In questa notizia si parla di: irlanda - neonati - suore - sepolti

Dopo decenni di attesa, sono iniziate le operazioni di riesumazione nell’ex casa per madri e bambini gestita dalle suore Bon Secours a Tuam, nella contea di Galway. Si stima che fino a 800 neonati siano stati sepolti in modo non ufficiale tra il 1925 e il 1961. Vai su Facebook

Ci sono centinaia di bambini sepolti in questa fossa comune in Irlanda; Bimbi sepolti in un istituto religioso, iniziano le esumazioni; Irlanda, 800 neonati sepolti da suore in fosse comuni: al via gli scavi per trovare i resti.

Bimbi sepolti in un istituto religioso in Irlanda, iniziano le esumazioni - I loro nomi erano Kathleen, Mary o Joseph: iniziano oggi le prime esumazioni dei 796 bambini sepolti senza tomba tra il 1925 e il 1960 in una casa religiosa in Irlanda, a più di dieci anni dalla ... Come scrive msn.com

Orrore in Irlanda, si scava nel giardino di una struttura cattolica: 800 bimbi sepolti - Tutta l'attenzione dei media e della gente è concentrata su una struttura cattolica, definita "degli orrori". Segnala affaritaliani.it