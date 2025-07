Scooter finisce fuori strada muore 17enne nel Fiorentino

(Adnkronos) – Incidente stradale mortale in provincia di Firenze, lungo la via Chiantigiana, nel comune di Impruneta, poco prima della mezzanotte di ieri, domenica 13 luglio. Un 17enne, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dello scooter su cui viaggiava finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Scooter finisce fuori strada, muore 17enne nel Fiorentino

