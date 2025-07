Ruba borsa in un locale ma un carabiniere libero dal servizio vede tutto | 31enne arrestato

I carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno arrestato in flagranza di reato un giovane uomo di 31 anni, francese, per furto aggravato. Il 31enne, approfittando di un momento di distrazione della vittima, seduta al tavolo di un locale della cittadina, le ha strappato la borsa dalle mani. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

