La storia di Souleyman – Martellante e toccante film sul ritmo forsennato che impone il neoliberismo contemporaneo

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pedalare, correre, pedalare, correre, pedalare. Ladie è unsulchesenza appello il. Sempre più forte, più si scende nella scala socio-economica. Sempre più, più la disperazione si avvicina.e (Abou Sangare) è un giovane immigrato della Guinea che fa il rider. Con l’account in sub-affitto da un altro immigrato che ce l’ha mezza fatta e che lo vessa tenendogli un terzo dello stipendio. Sottoproletariato di un sottoproletariato globalizzato che invade brulicante le strade di Parigi. Una corsa continua senza requie. Ritiro, consegna, codice. In mezzo le pedalate incessanti, gli improperi o i gesti di bontà di clienti o ristoratori, da mattina fino a sera, quando un bus recupera i senza casa e li porta in un dormitorio pubblico fuori città.