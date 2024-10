Ilgiorno.it - La Giornata nazionale contro gli sfratti: Milano e la Lombardia maglie nere d’Italia con 6.900 famiglie allontanate da casa nel 2023

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – Oggi è laZero” e ai comitati degli inquilini “festeggiano” con due presidi antisfratto a tutela di persone in situazione di grave fragilità sociale. Ad annunciarlo è l'Unione Inquilini, che è fra le realtà che si sta mobilitando in queste ore. A– viene denunciato – la situazione dell'emergenza abitativa “è particolarmente allarmante e da parte del Comune nella stragrande maggioranza dei casi non giungono risposte considerate adeguate neppure nei casi più gravi (con minori, anziani, invalidi e malati, spesso abbandonati a sé stessi o che ricevono risposte di breve periodo e inadeguate alle necessità)”.