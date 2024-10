Velvetmag.it - Kate cosa fece quando William la lasciò: “Festa in maschera”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Oggirappresentano una delle coppie più solide non solo del Regno Unito, ma di tutto il mondo. La loro storia d’amore è stata fonte di ispirazione per tantissime persone e il loro matrimonio è una vera favola moderna, come ogni fiaba però, non mancano i momenti complicati da gestire. All’inizio di gennaio, infatti, la principessa del Galles si è trincerata dietro le spesse mura di Buckingham Palace a causa di un tumore: l’operazione programmata all’addome, infatti, ha rivelato ben altro, un po’ come nel caso di re Carlo III. Tutti e due si sono fatti forza a vicenda e hanno potuto fare entrambi affidamento suche si è preso carico in tutti questi mesi di una situazione estremamente complessa. La Corona inglese, infatti, si affida tantissimo all’immagine che trasmette, proprio perché il mondo si è secolarizzato.