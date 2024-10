Juan Jesus denuncia: «Dopo un mese di pedinamenti, hanno provato a rubarmi la macchina» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Amaro de denso di tristezza il messaggio lanciato oggi su Instagram dal difensore del Napoli, Juan Jesus che, in una storia, ha scritto “Sicurezza ZERO! Dopo quasi un mese pedinato, oggi hanno provato a portare la macchina via. Che brutta sensazione, fate vomitare!” Juan Jesus ha postato un video in cui si vede la sua auto messa sottosopra e con diversi pezzi di vetro rotti all’interno, segno del tentato furto. Ma quello che spaventa di più è il mese di pedinamento che il difensore brasiliano ha subito. È chiaro che non sentirsi al sicuro non fa piacere, anzi lascia una sensazione di insicurezza e disagio. L'articolo Juan Jesus denuncia: «Dopo un mese di pedinamenti, hanno provato a rubarmi la macchina» ilNapolista. Ilnapolista.it - Juan Jesus denuncia: «Dopo un mese di pedinamenti, hanno provato a rubarmi la macchina» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Amaro de denso di tristezza il messaggio lanciato oggi su Instagram dal difensore del Napoli,che, in una storia, ha scritto “Sicurezza ZERO!quasi unpedinato, oggia portare lavia. Che brutta sensazione, fate vomitare!”ha postato un video in cui si vede la sua auto messa sottosopra e con diversi pezzi di vetro rotti all’interno, segno del tentato furto. Ma quello che spaventa di più è ildi pedinamento che il difensore brasiliano ha subito. È chiaro che non sentirsi al sicuro non fa piacere, anzi lascia una sensazione di insicurezza e disagio. L'articolo: «undila» ilNapolista.

