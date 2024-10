Inchiesta ultrà a Milano, sentito l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi è stato sentito come persona informata sui fatti nell'ambito dell'Inchiesta della procura di Milano sulle curve e sugli ultrà dell'Inter e del Milan. Il tecnico nerazzurro è stato sentito dalla Squadra Mobile riguardo alla telefonata del 26 maggio 2023 tra lui e Marco Ferdico, uno degli arrestati. La telefonata è agli atti dell'indagine che ha sconvolto il mondo delle curve milanesi. L'allenatore, nella chiamata, si sarebbe impegnato a intercedere per far avere più biglietti agli ultrà in vista della finale di Champions a Istanbul. Tg24.sky.it - Inchiesta ultrà a Milano, sentito l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'allenatore dell'Interè statocome persona informata sui fatti nell'ambito dell'della procura disulle curve e suglidell'Inter e del Milan. Il tecnico nerazzurro è statodalla Squadra Mobile riguardo alla telefonata del 26 maggio 2023 tra lui e Marco Ferdico, uno degli arrestati. La telefonata è agli atti dell'indagine che ha sconvolto il mondo delle curve milanesi. L'allenatore, nella chiamata, si sarebbe impegnato a intercedere per far avere più biglietti agliin vista della finale di Champions a Istanbul.

