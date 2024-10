Gud, settimana più lunga. Aspettando il verdetto (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La settimana più complicata Albert Gudmundsson l’ha inaugurata nel migliore dei modi con il gol al Milan che ha regalato tre punti alla Fiorentina. Vittoria pre sosta sempre ben accetta per lavorare con serenità e fiducia. Gud - come ormai lo chiamano tutti al Viola Park - si è goduto gol e trionfo a cena col padre (noto giornalista, telecronista ufficiale della nazionale islandese) dopo la partita. Bistecca d’obbligo in un noto locale del centro, poi un lunedì di completo relax visto che il Ct Age Hareide non lo ha convocato per gli impegni dell’Islanda in Nations League. Il regolamento gli vieta di convocare calciatori che hanno problemi con la giustizia. E a questo proposito l’islandese domani conoscerà il suo destino dal punto di vista giudiziario. E’ attesa nel pomeriggio la sentenza (12.45 di Reykjavik, ossia le 14. Sport.quotidiano.net - Gud, settimana più lunga. Aspettando il verdetto Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lapiù complicata Albert Gudmundsson l’ha inaugurata nel migliore dei modi con il gol al Milan che ha regalato tre punti alla Fiorentina. Vittoria pre sosta sempre ben accetta per lavorare con serenità e fiducia. Gud - come ormai lo chiamano tutti al Viola Park - si è goduto gol e trionfo a cena col padre (noto giornalista, telecronista ufficiale della nazionale islandese) dopo la partita. Bistecca d’obbligo in un noto locale del centro, poi un lunedì di completo relax visto che il Ct Age Hareide non lo ha convocato per gli impegni dell’Islanda in Nations League. Il regolamento gli vieta di convocare calciatori che hanno problemi con la giustizia. E a questo proposito l’islandese domani conoscerà il suo destino dal punto di vista giudiziario. E’ attesa nel pomeriggio la sentenza (12.45 di Reykjavik, ossia le 14.

