Grand Hotel nel mito | Pronti a rifare le cupole E sul tetto spunterà una terrazza panoramica

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ci sono anniversari che contano più di altri. E questo conta tanto. Per il. Per tutta la città di Rimini. Quarant’anni fa, nel 1984, l’albergo venne riconosciuto come monumento nazionale. "Una data che merita di essere ricordata – osserva il sindaco Jamil Sadegholvaad – perché sintetizza bene la storia di quello che non è mai stato solo un albergo, ma uno dei luoghi più riconoscibili di Rimini nel mondo". Grazie a Federico Fellini, certo. E ai tanti che qui hanno soggiornato: da Gorbaciov a Bush senior, da Lady Diana al Dalai Lama, passando per Sharon Stone, per citarne soltanto alcuni. "Molte persone che hanno fatto la storia dell’ultimo secolo sono state ospiti delcontribuendo ad alimentarne il, oggi ancora intatto grazie al lavoro della famiglia Batani". Dallo sguardo al passato a quello al futuro.