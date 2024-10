Giorgetti smentito di nuovo. Lite a destra per la tassa sulla casa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Che il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, a cui è affidata la regia sulla Manovra, sia di questi tempi nell’occhio del ciclone è fin troppo comprensibile. Quello meno comprensibile è che un ministro di un dicastero così cruciale possa avventurarsi in affermazioni che richiedono nel giro di poche ore smentite o precisazioni, considerando il caos che provocano non tanto dalle parti dell’opposizione quanto in quelle della maggioranza. È stato così quando Giorgetti ha invocato sacrifici, in occasione della legge di Bilancio, per tutti. È stato così quando ha messo nero su bianco nel Piano strutturale di bilancio la necessità di allineare le accise del gasolio a quelle della benzina. È stato così quando ha annunciato di voler punire chi ha usufruito dei bonus edilizi. Tutte esternazioni che contenevano il sottinteso concetto di “più tasse”. Lanotiziagiornale.it - Giorgetti smentito di nuovo. Lite a destra per la tassa sulla casa Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Che il ministro dell’Economia Giancarlo, a cui è affidata la regiaManovra, sia di questi tempi nell’occhio del ciclone è fin troppo comprensibile. Quello meno comprensibile è che un ministro di un dicastero così cruciale possa avventurarsi in affermazioni che richiedono nel giro di poche ore smentite o precisazioni, considerando il caos che provocano non tanto dalle parti dell’opposizione quanto in quelle della maggioranza. È stato così quandoha invocato sacrifici, in occasione della legge di Bilancio, per tutti. È stato così quando ha messo nero su bianco nel Piano strutturale di bilancio la necessità di allineare le accise del gasolio a quelle della benzina. È stato così quando ha annunciato di voler punire chi ha usufruito dei bonus edilizi. Tutte esternazioni che contenevano il sottinteso concetto di “più tasse”.

