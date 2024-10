Gaza, raid israeliano su campo profughi a Jabaliya, oltre 47 morti, Netanyahu approva escalation: nel mirino siti militari Iran - VIDEO (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nuovo, ennesimo raid israeliano a Gaza, stavolta in un campo profughi a Jabaliya. Il tutto è accaduto nella serata in cui Netanyahu e Biden si sono sentiti al telefono per circa 50 minuti. Presente anche Harris, ma la notizia è che il premier israeliano ha ribadito la sua ferma volontà di attaccare Ilgiornaleditalia.it - Gaza, raid israeliano su campo profughi a Jabaliya, oltre 47 morti, Netanyahu approva escalation: nel mirino siti militari Iran - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nuovo, ennesimo, stavolta in un. Il tutto è accaduto nella serata in cuie Biden si sono sentiti al telefono per circa 50 minuti. Presente anche Harris, ma la notizia è che il premierha ribadito la sua ferma volontà di attaccare

