Francesco Sarcina, il matrimonio in Puglia (e in bianco) con Nayra Garibo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Seconde nozze per Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni che, dopo il travagliato matrimonio con Clizia Incorvaia, con cui ha avuto la figlia Nina, ha sposato in Puglia la pilota d’aerei trentenne Nayra Garibo, di origine messicana; la cerimonia nei dintorni di Fasano, alla masseria La Macina. La coppia ha deciso di dirsi “sì” davanti a pochi intimi, in una cerimonia all’aperto poco prima del tramonto, dopo cinque anni di relazioni e una bambina, Yelaiah, nata nel 2021. A officiare il rito civile, l’amico Pinuccio, l’inviato di Striscia la notizia, mentre l’esclusiva delle immagini è andata a Vanity Fair. A portare le fedi, invece, le due figlie di Sarcina. News.robadadonne.it - Francesco Sarcina, il matrimonio in Puglia (e in bianco) con Nayra Garibo Leggi tutta la notizia su News.robadadonne.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Seconde nozze per, leader delle Vibrazioni che, dopo il travagliatocon Clizia Incorvaia, con cui ha avuto la figlia Nina, ha sposato inla pilota d’aerei trentenne, di origine messicana; la cerimonia nei dintorni di Fasano, alla masseria La Macina. La coppia ha deciso di dirsi “sì” davanti a pochi intimi, in una cerimonia all’aperto poco prima del tramonto, dopo cinque anni di relazioni e una bambina, Yelaiah, nata nel 2021. A officiare il rito civile, l’amico Pinuccio, l’inviato di Striscia la notizia, mentre l’esclusiva delle immagini è andata a Vanity Fair. A portare le fedi, invece, le due figlie di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Il matrimonio di Francesco Sarcina e Nayra Garibo : gli sposi vestono coordinati in total white - Francesco Sarcina e Nayra Garibo si sono sposati, coronando il loro sogno d'amore a 3 anni dalla nascita della loro figlia Yeleiah. Il loro matrimonio è stato un trionfo del total white con tanto di abiti da sposi coordinati: ecco tutti i dettagli dei candidi look bridal della coppia. Continua a ... (Fanpage.it)

Matrimonio in una masseria del Brindisino per il cantautore Francesco Sarcina - FASANO - Il frontman della nota band "Le vibrazioni", il cantautore 47enne Francesco Sarcina, è convolato a nozze nel Brindisino con la compagna Nayra Garibo, 30 anni. La celebrazione del rito civile ed i festeggiamenti si sono svolti presso masseria La macina, collocata nell'area di Fasano. ... (Brindisireport.it)

Francesco Sarcina ha sposato Nayra Garibo : le foto esclusive e il racconto del matrimonio in Puglia - Il cantante, leader de Le Vibrazioni, 47 anni, ha sposato la compagna, 30, nei dintorni di Fasano, tra gli ulivi e il bianco della masseria La Macina. Stanno insieme da cinque anni, hanno una figlia Yelaiah, nata nel 2021. Le foto il racconto in esclusiva per Vanity Fair. (Vanityfair.it)

Francesco Sarcina Si Risposa : Ecco Chi E’ La Giovane Moglie! - La rinascita familiare di Francesco Sarcina L’incontro tra Sarcina e Nayra risale a un viaggio in Messico, affrontato dal cantante dopo la fine del suo matrimonio con Clizia. Nel dicembre 2021, la coppia ha celebrato la nascita della loro figlia, Yelaiah. Dopo la separazione avvenuta nel 2019, il ... (Uominiedonnenews.it)

Francesco Sarcina si sposa con Nayra Garibo : chi è la ragazza? Hanno una figlia insieme? - I due, infatti, sono diventati genitori di Yelaiah, bimba di cui Sarcina è innamoratissimo. Tra i due fidanzatini, quindi, intercorrono diciotto anni di differenza di età che non sono assolutamente un problema per la coppia! Anzi: Francesco e la dolce Nayra sono più affiatati che mai! ... (Donnapop.it)