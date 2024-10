Francesco Sarcina e Nayra Garibo sposi, le foto e i video del matrimonio in Puglia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Francesco Sarcina e Nayra Garibo si sono sposati in Puglia, a Fasano, in una Masseria con amici e parenti: le immagini della cerimonia e il party nel quale il cantante de Le Vibrazioni ha intonato le sue canzoni più celebri. Fanpage.it - Francesco Sarcina e Nayra Garibo sposi, le foto e i video del matrimonio in Puglia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)si sono sposati in, a Fasano, in una Masseria con amici e parenti: le immagini della cerimonia e il party nel quale il cantante de Le Vibrazioni ha intonato le sue canzoni più celebri.

