Duplice omicidio nella villa, Salvatore Montefusco condannato a 30 anni

Il 13 giugno del 2022 era entrato in un bar lungo la via Emilia con i vestiti ricoperti di sangue, chiamando da lì i Carabinieri per confessare l'atrocità appena commessa. Ormai due anni or sono Salvatore Montefusco, imprenditore edile di 72 anni, si era macchiato dell'omicidio della

Duplice femminicidio a Castelfranco : condanna a 30 anni per Salvatore Montefusco - Sono state ammazzate nel cortile della villetta modenese dal 69enne Salvatore Montefusco Montefusco è stato poi condannato a cinque anni di libertà vigilata e al risarcimento di un milione di euro nei confronti del figlio, parte offesa e parte civile nel processo. Modena, 9 ottobre 2024 – Niente ergastolo, come invece aveva chiesto la pubblica accusa ma una condanna a 30 anni di carcere per ... (Ilrestodelcarlino.it)

Uccise moglie e figlia a fucilate - chiesti due ergastoli e tre anni di isolamento per Salvatore Montefusco - L'imprenditore edile in pensione di 71 anni che il 13 giugno 2022 ammazzò con un fucile la moglie 47enne Gabriela Trandafir e la figlia di 22 anni, Renata. Sono state queste le richieste fatte dall'accusa in tribunale a Modena per Salvatore Montefusco. Due ergastoli e tre anni di isolamento diurno. (Fanpage.it)