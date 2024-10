Depressione e disturbi mentali in aumento, numeri da pandemia ma pochi servizi di cura (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per l'Oms, prima del 2030 sorpasseranno le malattie cardiovascolari. Gli esperti: "Costano il 4% del Pil e fanno diminuire di 10 anni aspettativa di vita, cresce bisogno ma servizi di cura si riducono" La prevalenza dei disturbi mentali sta per superare quella delle patologie cardiovascolari. Depressione e altre malattie psichiche saranno le più diffuse nel Sbircialanotizia.it - Depressione e disturbi mentali in aumento, numeri da pandemia ma pochi servizi di cura Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per l'Oms, prima del 2030 sorpasseranno le malattie cardiovascolari. Gli esperti: "Costano il 4% del Pil e fanno diminuire di 10 anni aspettativa di vita, cresce bisogno madisi riducono" La prevalenza deista per superare quella delle patologie cardiovascolari.e altre malattie psichiche saranno le più diffuse nel

In California una nuova legge bandirà alcuni coloranti alimentari dalle scuole : “Rischi per disturbi comportamentali e ADHD - Se la nuova normativa diventerà legge, le scuole californiane dovranno dire addio ad additivi chimici presenti in molti tipi di cereali, patatine e caramelle.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Disturbi mentali - nel Lazio ne soffrono 1 - 5 milioni di persone. La depressione è più diffusa - “Alla luce di questi dati- hanno fatto sapere gli esperti- è di cruciale importanza promuovere la conoscenza dei disturbi mentali, ridurre lo stigma sociale verso le persone che ne sono affette e favorire una corretta e tempestiva presa in carico del paziente, per migliorare il benessere delle ... (Ilfaroonline.it)

L’ultimo studio. Disturbi mentali e dell’attenzione - Un campanello d’allarme ulteriore, dunque. "Bisogna guardare ai fattori di rischio in modo globale, evitando frammentazioni". F. Il lavoro non dice se queste persone siano poi meno capaci, ma altri studi dimostrano un effetto non favorevole, attraverso meccanismi diversi, tra cui l’induzione di una ... (Ilgiorno.it)