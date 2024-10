Cultura della legalità, rinnovato il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione e i Carabinieri (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella giornata odierna, nel segno di una collaborazione già solida e proficua, è stato aggiunto un ulteriore tassello al mosaico istituzionale che collega l'Arma dei Carabinieri ai giovani. Nella sede del Ministero dell'Istruzione e del Merito, alla presenza del Ministro, Prof. Giuseppe Valditara e del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi, è stato firmato il nuovo protocollo d'intesa “Accrescere nei giovani la Cultura della legalità e la consapevolezza dell'importanza della sicurezza, favorendo la conoscenza e il rispetto delle regole”. Il documento, al terzo rinnovo, integra gli accordi già sottoscritti in passato sin dal 2019. L'Arma ritiene che la tutela della sicurezza non prescinda dalla realizzazione di interventi educativi, finalizzati ad accrescere nelle nuove generazioni la più ampia e approfondita Cultura della legalità e dei temi ambientali. Iltempo.it - Cultura della legalità, rinnovato il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione e i Carabinieri Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella giornata odierna, nel segno di una collaborazione già solida e proficua, è stato aggiunto un ulteriore tassello al mosaico istituzionale che collega l'Arma deiai giovani. Nella sede dele del Merito, alla presenza del Ministro, Prof. Giuseppe Valditara e del Comandante Generale'Arma dei, Gen. C.A. Teo Luzi, è stato firmato il nuovod'“Accrescere nei giovani lae la consapevolezza'importanzasicurezza, favorendo la conoscenza e il rispettoe regole”. Il documento, al terzo rinnovo, integra gli accordi già sottoscritti in passato sin dal 2019. L'Arma ritiene che la tutelasicurezza non prescinda dalla realizzazione di interventi educativi, finalizzati ad accrescere nelle nuove generazioni la più ampia e approfonditae dei temi ambientali.

