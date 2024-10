Cole Palmer è il giocatore inglese dell’anno (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Cole Palmer è stato nominato dai tifosi miglior giocatore inglese dell’anno (player of the year) per la stagione 2023-2024. Il 22enne, attaccante del Chelsea, è stato scelto come vincitore davanti a Jude Bellingham e Bukayo Saka. Chi è Cole Palmer Cresciuto nelle giovanili del Manchester City, Palmer ha fatto il suo esordio in prima squadra nel 2020 ed è rimasto con i Citizens fino al 2023, anno in cui il suo cartellino è stato venduto al Chelsea per 47 milioni di euro. Nella stagione appena iniziata ha giocato sette partite, messo a segno sei gol e cinque assist, garantendo ai Blues una rete ogni 100 minuti. Nell’annata passata, in 45 match, ha realizzato 25 gol e 15 assist. Lapresse.it - Cole Palmer è il giocatore inglese dell’anno Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)è stato nominato dai tifosi miglior(player of the year) per la stagione 2023-2024. Il 22enne, attaccante del Chelsea, è stato scelto come vincitore davanti a Jude Bellingham e Bukayo Saka. Chi èCresciuto nelle giovanili del Manchester City,ha fatto il suo esordio in prima squadra nel 2020 ed è rimasto con i Citizens fino al 2023, anno in cui il suo cartellino è stato venduto al Chelsea per 47 milioni di euro. Nella stagione appena iniziata ha giocato sette partite, messo a segno sei gol e cinque assist, garantendo ai Blues una rete ogni 100 minuti. Nell’annata passata, in 45 match, ha realizzato 25 gol e 15 assist.

