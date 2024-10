Chi tutela i cittadini da chi altera un’indagine? (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Otto mesi sono niente. Se poi non li devi passare in carcere, perché c’è la sospensione della pena, scivolano via lisci come l’olio. Fate conto che per reati come la calunnia si rischiano dai due ai sei anni. Per la pubblicazione di notizie riservate invece come minimo sono tre, mentre per il favoreggiamento quattro. Laverita.info - Chi tutela i cittadini da chi altera un’indagine? Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Otto mesi sono niente. Se poi non li devi passare in carcere, perché c’è la sospensione della pena, scivolano via lisci come l’olio. Fate conto che per reati come la calunnia si rischiano dai due ai sei anni. Per la pubblicazione di notizie riservate invece come minimo sono tre, mentre per il favoreggiamento quattro.

