Cattelan a Sanremo, la prima novità di Conti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Veni, vidi, persi. Alessandro Cattelan, ancora tu, ma non dovevamo vederci più? Invece ieri sera Carlo Conti, gran rullo di tamburi, ha annunciato al Tg1 che sarà proprio Cattelan a condurre Sanremo Giovani e il Dopofestival (all’11 al 14 febbraio). Errare è umano, perseverare è Sanremo. La Rai tenterà quindi di riabilitare l’ex giovane promessa, tipo quei calciatori che vengono strappati a milioni e poi si ritrovano in panchina. Cattelan condurrà 5 puntate su Raidue dal 12 novembre al 10 dicembre, una sorta di “talent“ per selezionare chi tra i virgulti più promettenti si meriterà di partecipare alla manifestazione maggiore. Finalissima il 18 dicembre su Raiuno. "Il talent show è una delle mie passioni, l’altra è la musica. Sono contento di tornare a fare quello che mi piace". Quotidiano.net - Cattelan a Sanremo, la prima novità di Conti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Veni, vidi, persi. Alessandro, ancora tu, ma non dovevamo vederci più? Invece ieri sera Carlo, gran rullo di tamburi, ha annunciato al Tg1 che sarà proprioa condurreGiovani e il Dopofestival (all’11 al 14 febbraio). Errare è umano, perseverare è. La Rai tenterà quindi di riabilitare l’ex giovane promessa, tipo quei calciatori che vengono strappati a milioni e poi si ritrovano in panchina.condurrà 5 puntate su Raidue dal 12 novembre al 10 dicembre, una sorta di “talent“ per selezionare chi tra i virgulti più promettenti si meriterà di partecipare alla manifestazione maggiore. Finalissima il 18 dicembre su Raiuno. "Il talent show è una delle mie passioni, l’altra è la musica. Sono contento di tornare a fare quello che mi piace".

