Casarin svela un aneddoto su Maradona | Quando lo arbitravo mi diceva Arbitro proteggimi i piedi Gazzetta

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sulle pagine delladello Sport l’exPaoloparla dei casi arbitrali sollevati in quest’ultimo periodo dopo i controversi “step onfoot”. «Adesso dopo i rigorini abbiamo pure i pestoncini. Non ci facciamo mancare nulla».parla del calcio come “gioco durissimo” che può mettere a rischio la carriera e al salute di un calciatore e spiega che oggi c’è poca sicurezza derivante dagli scarpini L’suDica pure. «Le scarpe dei giocatori. Tempo fa ho avuto la possibilità di vedere da vicino gli scarpini che calzano i calciatori di oggi: leggerissimi, sottili. Un tempo le scarpe avevano più struttura, erano maggiormente protettive. Oggi sono troppo leggere. Non tutelano, non proteggono, sono inadeguate agli urti, ai contrasti. Avevo un rapporto fantastico cone sa cosami dissetornò da quel gravissimo infortunio?».