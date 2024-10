Caos Rai, la maggioranza non si presenta in Vigilanza: saltano le nuove nomine. Viale Mazzini è una polveriera (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Caos Rai, salta la riunione per la Commissione di Vigilanza. Gli esponenti di FDI non si presentano: gli scenari in Viale Mazzini. Il Cavallo è imbizzarrito. A Viale Mazzini gli umori sono pessimi: il motivo è da rintracciare nelle tensioni delle ultime settimane. All’ordine del giorno ci sarebbe dovuto essere il rinnovo del CDA Rai. Il Consiglio di Amministrazione – come ogni anno – riceve nuove nomine e passa in rassegna i dipendenti. Il profilo dirigenziale della tv di Stato è sempre lo stesso, ma cambiano i referenti. Commissione di Vigilanza Rai, salta la riunione (ANSA-CityRumors.it)In questa stagione deve esserci anche il rinnovo della Commissione di Vigilanza, con relativa presidenza di Viale Mazzini. In definitiva: serve un volto nuovo alla Rai. Cityrumors.it - Caos Rai, la maggioranza non si presenta in Vigilanza: saltano le nuove nomine. Viale Mazzini è una polveriera Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)Rai, salta la riunione per la Commissione di. Gli esponenti di FDI non sino: gli scenari in. Il Cavallo è imbizzarrito. Agli umori sono pessimi: il motivo è da rintracciare nelle tensioni delle ultime settimane. All’ordine del giorno ci sarebbe dovuto essere il rinnovo del CDA Rai. Il Consiglio di Amministrazione – come ogni anno – ricevee passa in rassegna i dipendenti. Il profilo dirigenziale della tv di Stato è sempre lo stesso, ma cambiano i referenti. Commissione diRai, salta la riunione (ANSA-CityRumors.it)In questa stagione deve esserci anche il rinnovo della Commissione di, con relativa presidenza di. In definitiva: serve un volto nuovo alla Rai.

