Biccy.it - Cantante rompe il silenzio e accusa Diddy e Kanye: “Volevano abusare di me”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) In queste settimane moltissimi utenti hanno riabilitato la figura diWest, convinti che il rapper in passato avesse cercato di avvisarci della malvagità die quella di Jay Z. Ma siamo così sicuri che Ye sia il salvatore dell’industria, il cavaliere che lotta contro il male? Di sicuro non è di questo avvisto Niykee Heaton. Ladi Bad Intentions e Starting Over ha rivelato cheWest avrebbero tentato didi lei nel 2014. Il magazine Grazia qualche giorno fa ha riportato le parole della, che adesso stanno diventando virali su TikTok. Niykee Heaton, parla la: “Mi sono salvata perché loro erano ubriachi”. “Dopo il successo di Bad Intentions sono stata invitata a una sessione in studio per lavorare sulla musica daWest. Un giorno ho ricevuto una chiamata ed era tipo, “Ehi,vuole che tu venga in studio”.