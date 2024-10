Dailymilan.it - Calciomercato Milan, agente Theo Hernandez: è da giugno che non parliamo con la società. E sul futuro…

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si accende all’improvviso ilin Casacon l’diche dichiara che è dalanon si fa sentire con il giocatore La trattativa per il rinnovo dialva avanti? No. Per niente. Parola di Manuel Garcia Quilón,del giocatore intervenuto in diretta a QSVS su TeleLombardia per parlare del futuro del suo assistito e fare chiarezza sull’argomento rinnovo. Non c’è nessuna trattativa, nondi niente da 4 mesi, da maggio-: lami ha contattato, ci hanno chiesto se il giocatore volesse rimanere e se eravamo contenti ao. Gli ho detto di sì: il ragazzo è molto legato alla città. È felice qui con la sua famiglia e con suo figlio.è alda sei anni e i fatti valgono più delle parole.