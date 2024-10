Calcagno e l’usura dei calciatori: «Non è questione sindacale, è questione di salute. Il fisico non regge più» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Umberto Calcagno, presidente dell’associazione italiana calciatori (Aic). Di seguito, un estratto dell’intervista. Sull’Italia di Spalletti? Resta scoperta in attacco? «Una squadra non va mai vista a comparti, ma nel suo insieme. Perciò dico che vedo una bella squadra. Nelle prime due partite di Nations League si è vista un ottima Nazionale, che fa ben sperare. Non credo che il problema sia l’attacco ma la compattezza, l’unione, cose che si sono viste nelle prime due partite. L’infortunio di Scamacca poi non è da sottovalutare». Calcagno: «Non si riesce a recuperare e così si infortunano molto più velocemente» Il perché degli infortuni é da ricercare nei troppi impegni?«I dati oggettivi ci dicono che il calcio di oggi non è quello di 15 anni fa. Si gioca molto di più e più velocemente. Ilnapolista.it - Calcagno e l’usura dei calciatori: «Non è questione sindacale, è questione di salute. Il fisico non regge più» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Umberto, presidente dell’associazione italiana(Aic). Di seguito, un estratto dell’intervista. Sull’Italia di Spalletti? Resta scoperta in attacco? «Una squadra non va mai vista a comparti, ma nel suo insieme. Perciò dico che vedo una bella squadra. Nelle prime due partite di Nations League si è vista un ottima Nazionale, che fa ben sperare. Non credo che il problema sia l’attacco ma la compattezza, l’unione, cose che si sono viste nelle prime due partite. L’infortunio di Scamacca poi non è da sottovalutare».: «Non si riesce a recuperare e così si infortunano molto più velocemente» Il perché degli infortuni é da ricercare nei troppi impegni?«I dati oggettivi ci dicono che il calcio di oggi non è quello di 15 anni fa. Si gioca molto di più e più velocemente.

