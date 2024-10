Abruzzo24ore.tv - Arrestato il rapinatore solitario del negozio di caffè di Sambuceto

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Chieti - Dopo un’intensa attività investigativa, la polizia haun 35enne già noto per precedenti reati. A seguito di un'attenta indagine durata tre settimane, la polizia dihal’uomo responsabile di una rapina avvenuta in undi capsule di. L’episodio risale al 16 settembre scorso, quando un, armato di taglierino, fece irruzione nell’esercizio commerciale situato in via Amendola. L’uomo, che indossava un cappellino, ha minacciato la commessa, costringendola a consegnargli il denaro presente nel registratore di cassa, ammontante a poco più di 100 euro. Dopo aver ottenuto il bottino, il malvivente si è allontanato a piedi. Grazie a informazioni raccolte e a una serie di indagini condotte dalla Terza sezione Reati contro il patrimonio della squadra mobile, gli agenti sono riusciti a identificare il sospettato.