Antonio Cassano | Non sperpero i soldi io compro case Ho fatto una sola follia…

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)si è messo a nudo durante la sua intervista al podcast “Passa dal BSMT”, dal rapporto inesistente col padre che si fece vivo solo dopo il suo gol all’Inter al debutto in serie A, alla turbolenta fine del rapporto con Bobo Vieri. Fantha poi dedicato molto spazio al denaro e al modo di come lo ha gestito.: “Nella m***a non ci torno” “Ho speso gran parte dei mieiper alcool, donne e macchine veloci, il resto l’ho sperperato” – parole rimaste iconiche di George Best, che però non appartengono ad. Il 42enne barese ha detto che lui viene dalla m***a, ma non ci vuole più tornare. Ha detto che a 17 anni, quando esordì in serie A, non aveva neanche 1.000 lire per mangiare. Poi arrivò il gol all’Inter al debutto nel massimo campionato e da allora la sua vita svoltò.