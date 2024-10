Tvpertutti.it - Anticipazioni Uomini e Donne dal 9/10 all'11/10: confessioni bollenti e schiaffi

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nelle puntate diche andranno in onda dal 9 all'11 ottobre 2024 vedremo che Valerio, spasimante di Gemma Galgani, che nella registrazione di ieri ha ricevuto una sorpresa, sarà al centro di una segnalazione piuttosto importante, che spingerà la dama a schiaffeggiarlo. Successivamente, poi, si parlerà di Mario Cusitore, il quale si è trovato a vivere un momento particolarmente intimo con Margherita. Anche al Trono Classico, però, non mancheranno i litigi e i momenti concitati, specie per quanto riguarda il trono di Martina De Ioannon, che discuterà con il corteggiatore Ciro.puntate 9-11 ottobre 2024: Mario fa una confessione bollente LeUeD relative alle puntate in onda su Canale 5 all'11 ottobre 2024 rivelano che Gemma Galgani e Valerio continueranno a frequentarsi.