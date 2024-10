Alluvione del 2022 a Ischia: verso la fine dello stato d’emergenza. Legnini: “Servirebbe più tempo” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Buona parte delle opere sono state avviate, ma secondo il commissario c'è bisogno di altro tempo per completare i passaggi fondamentali. A breve un piano unico di Protezione Civile per l'isola e un'esercitazione a novembre. Fanpage.it - Alluvione del 2022 a Ischia: verso la fine dello stato d’emergenza. Legnini: “Servirebbe più tempo” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Buona parte delle opere sono state avviate, ma secondo il commissario c'è bisogno di altro tempo per completare i passaggi fondamentali. A breve un piano unico di Protezione Civile per l'isola e un'esercitazione a novembre.

