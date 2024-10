A San Giovanni Rotondo i pianisti francesi Dezombre e Leclère per la rassegna 'InConcerto' (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Venerdì 11 ottobre alle 20 presso l'auditorium Maria Pyle a San Giovanni Rotondo nuovo appuntamento con la rassegna musicale internazionale ‘InConcerto’. Ospiti della serata i pianisti francesi Anne Dezombre e Hugues Leclère. Il duo si esibirà nel programma ‘L'age d'or de la musique française’ Foggiatoday.it - A San Giovanni Rotondo i pianisti francesi Dezombre e Leclère per la rassegna 'InConcerto' Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Venerdì 11 ottobre alle 20 presso l'auditorium Maria Pyle a Sannuovo appuntamento con lamusicale internazionale ‘’. Ospiti della serata iAnnee Hugues. Il duo si esibirà nel programma ‘L'age d'or de la musique française’

