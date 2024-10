Ilgiorno.it - Vigevano, 15mila abiti di Zara rubati trovati in una boutique del centro

(Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 – Capi di abbigliamento firmatidi provenienza illecita. È quello che i militari della Guardia di Finanza di Pavia hanno rinvenuto durante una normale attività di controllo del corretto assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale presso unadeldi. I capi, oltre 15 mila, sono stati posti sotto sequestro. Gli accertamenti delle Fiamme Gialle hanno infatti consentito di appurare che il commerciante non aveva alcuna autorizzazione per commercializzare i capi griffati che, è stato accertato, erano stati sottratti illegalmente durante la filiera produttiva. Nei locali per altro sono state ritrovate anche numerose placche antitaccheggio che erano state rimosse in modo fraudolento. Il titolare dell’attività commerciale è stato denunciato con l’accusa di ricettazione.