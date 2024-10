Travolse e uccise tre persone a Santo Stefano di Cadore: Angelika Hutter patteggia 4 anni e 8 mesi (Di martedì 8 ottobre 2024) Il 6 luglio 2023 Angelika Hutter Travolse e uccise Mattia Antoniello, 2 anni, il papà Marco, 47, e la nonna del bimbo, la 64enne Maria Grazia Zuin. I tre si trovavano a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno, per trascorrere le vacanze. Oggi, martedì 8 ottobre, la donna ha patteggiato 4 anni e 8 mesi di reclusione, accettando le richieste dell'accusa. Fanpage.it - Travolse e uccise tre persone a Santo Stefano di Cadore: Angelika Hutter patteggia 4 anni e 8 mesi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il 6 luglio 2023Mattia Antoniello, 2, il papà Marco, 47, e la nonna del bimbo, la 64enne Maria Grazia Zuin. I tre si trovavano adi, in provincia di Belluno, per trascorrere le vacanze. Oggi, martedì 8 ottobre, la donna hato 4e 8di reclusione, accettando le richieste dell'accusa.

