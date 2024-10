Transizione digitale, Pietropaolo: "Rafforzare le competenze per migliorare i servizi a cittadini e imprese" (Di martedì 8 ottobre 2024) Si è svolto, nella sala verde della Cittadella, il primo dei due workshop organizzati dal dipartimento Transizione digitale e attività strategiche della Regione in collaborazione con l’Università della Calabria, sul tema del rafforzamento della digitalizzazione nella pubblica amministrazione Reggiotoday.it - Transizione digitale, Pietropaolo: "Rafforzare le competenze per migliorare i servizi a cittadini e imprese" Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Si è svolto, nella sala verde della Cittadella, il primo dei due workshop organizzati dal dipartimentoe attività strategiche della Regione in collaborazione con l’Università della Calabria, sul tema del rafforzamento della digitalizzazione nella pubblica amministrazione

