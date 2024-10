The Apprentice: il regista Ali Abbasi deluso dall'hotel di Trump a New York, sporco e piuttosto basico (Di martedì 8 ottobre 2024) Ali Abbasi, regista di The Apprentice, ha soggiornato presso il Trump International hotel and Tower e lo ha trovato meno lussuoso di come immaginava, denunciando sporcizia e trascuratezza. Comingsoon.it - The Apprentice: il regista Ali Abbasi deluso dall'hotel di Trump a New York, sporco e piuttosto basico Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Alidi The, ha soggiornato presso ilInternationaland Tower e lo ha trovato meno lussuoso di come immaginava, denunciando sporcizia e trascuratezza.

