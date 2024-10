Terribile incendio al primo piano di un condominio: morta una persona (Di martedì 8 ottobre 2024) Tragedia poco prima dell' 1 della scorsa notte a Locarno in uno stabile in via della Gallinazza dove è scoppiato un incendio. Stando ad una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, le fiamme si sono sviluppate all'interno di un appartamento al primo piano, dove è stato Quicomo.it - Terribile incendio al primo piano di un condominio: morta una persona Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tragedia poco prima dell' 1 della scorsa notte a Locarno in uno stabile in via della Gallinazza dove è scoppiato un. Stando ad una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, le fiamme si sono sviluppate all'interno di un appartamento al, dove è stato

Aeroporto di Brindisi chiuso per incendio al motore di un aereo Ryanair prima del decollo - evacuati 184 passeggeri con lo scivolo - VIDEO - I 184 passeggeri e membri dello staff sono stati evacuati grazie agli scivoli di emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di messa in s . Nessuno a bordo è rimasto ferito. All'aeroporto di Brindisi è avvenuto un incendio al motore di un aereo Ryanair diretto a ... (Ilgiornaleditalia.it)

Aeroporto Brindisi chiuso per incendio al motore di un aereo Ryanair prima del decollo - evacuati 184 passeggeri con lo scivolo - VIDEO - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di messa in s . All'aeroporto di Brindisi è avvenuto un incendio al motore di un aereo Ryanair diretto a Torino. Nessuno a bordo è rimasto ferito. I 184 passeggeri e membri dello staff sono stati evacuati grazie agli scivoli di ... (Ilgiornaleditalia.it)

Incendio a Milano nel magazzino di via Cantoni - denuncia per tentata estorsione poche ore prima del rogo - L'incendio a Milano è apparso ben presto di natura dolosa. La svolta è avvenuta con il racconto di una denuncia per tentata estorsione. (Notizie.virgilio.it)