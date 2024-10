Serie C 2024/2025, Turris penalizzata di un punto: ora è a quota 5 in classifica (Di martedì 8 ottobre 2024) Penalizzazione di un punto per la Turris, squadra che milita nel girone C del campionato di Serie C di calcio. A comunicare la penalizzazione è stata direttamente la Figc, che ha anche fatto sapere che è stata anche predisposta l’inibizione per 45 giorni dell’amministratore unico Antonio Piedepalumbo. Come si legge nelle motivazioni alla base della decisione, Piedepalumbo è stato inibito “per avere lo stesso, entro il termine del 9 agosto 2024, omesso di prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto ad euro 1.000.000 dell’ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori tecnici e direttori sportivi tesserati per la società S.S. Turris Calcio srl”. La Turris viene sanzionata “per responsabilità diretta, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti era tesserato Antonio Piedepalumbo, nonché per responsabilità propria”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Penalizzazione di unper la, squadra che milita nel girone C del campionato diC di calcio. A comunicare la penalizzazione è stata direttamente la Figc, che ha anche fatto sapere che è stata anche predisposta l’inibizione per 45 giorni dell’amministratore unico Antonio Piedepalumbo. Come si legge nelle motivazioni alla base della decisione, Piedepalumbo è stato inibito “per avere lo stesso, entro il termine del 9 agosto, omesso di prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto ad euro 1.000.000 dell’ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori tecnici e direttori sportivi tesserati per la società S.S.Calcio srl”. Laviene sanzionata “per responsabilità diretta, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti era tesserato Antonio Piedepalumbo, nonché per responsabilità propria”.

