Secoloditalia.it - “Repubblica” tra le braccia di Orfeo. Primo editoriale, solita lagna su Meloni brutta e cattiva

(Di martedì 8 ottobre 2024) Licenziato un direttore, se ne fa un altro, i giornalisti passano, il giornale resta, aveva scritto due giorni fa Maurizio Molinari al suo addio a ““. Aveva ragione, in effetti, tutto passa, anche gli insuccessi editoriali, le ingerenze dei capi che scatenano lo sciopero dei giornalisti, le omissioni sui disastri dell’automotive firmati Elkann, gli scioperi degli operai, le bufale lanciate e mai esplose sul governo: è la stampa, bellezza, si fa per dire bellezza. Quello che non passa, come dimostra ildel nuovo direttore Mario, è quell’idea che “” debba essere un giornale di parte a prescindere, fazioso come “l’Unità ” senza mai essere stato un giornale di partito, parziale come il Byron Moreno di Italia-Corea del Sud nonostante la qualità eccelsa del suo corpo redazionale.