Referendum cittadinanza: vogliono creare un nuovo modello d’Italia imponendo la sostituzione etnica (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott – Chissà se i fondamentalisti islamici che popolano l’Italia e l’Europa sono cittadini italiani o ambiscano a diventarlo tramite le scorciatoie proposte dalla sinistra, la quale ha raccolto 500mila firme per interrogare gli italiani sul dimezzamento degli anni necessari per ottenere cittadinanza. Abubakar Soumahoro (si scrive così? Chissenefrega) ha rilanciato proponendo di diminuire ulteriormente scendendo a quattro anni. Ilprimatonazionale.it - Referendum cittadinanza: vogliono creare un nuovo modello d’Italia imponendo la sostituzione etnica Leggi tutta la notizia su Ilprimatonazionale.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott – Chissà se i fondamentalisti islamici che popolano l’Italia e l’Europa sono cittadini italiani o ambiscano a diventarlo tramite le scorciatoie proposte dalla sinistra, la quale ha raccolto 500mila firme per interrogare gli italiani sul dimezzamento degli anni necessari per ottenere. Abubakar Soumahoro (si scrive così? Chissenefrega) ha rilanciato proponendo di diminuire ulteriormente scendendo a quattro anni.

