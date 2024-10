Tuttivip.it - “Quando ho baciato Gemma cosa ho sentito”. Il cavaliere sciocca Uomini e Donne: “Il suo sapore…”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Nella puntata di oggi di, grande attenzione è stata riservata alla relazione traGalgani e Valerio. I due hanno trascorso un’esterna in cui si sono scambiati diversi baci a stampo, ma è stato dietro le quinte che il loro incontro ha preso una piega più passionale. Dopo l’uscita dalle telecamere, infatti, è scattato un bacio molto intenso tra la coppia, che ha poi raccontato l’accaduto in studio, regalando al pubblico delle rivelazioni piuttosto inaspettate. Il tanto atteso bacio trae Valerio è finalmente arrivato, con ilche ha scherzosamente definito il momento un “bacione”. Prima di raggiungere questo momento di intimità, i due hanno condiviso un’esterna romantica, in cui Valerio ha organizzato una cena speciale per la dama, riempiendola di complimenti e attenzioni.