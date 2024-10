Pure Google ora guarda al nucleare (Di martedì 8 ottobre 2024) L’ad Sundar Pichai ha parlato dell’enorme quantità di energia richiesta da Ia e data center. «Vedo molti investimenti sui piccoli reattori». Oracle e Microsoft hanno già scelto l’atomo. Laverita.info - Pure Google ora guarda al nucleare Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di martedì 8 ottobre 2024) L’ad Sundar Pichai ha parlato dell’enorme quantità di energia richiesta da Ia e data center. «Vedo molti investimenti sui piccoli reattori». Oracle e Microsoft hanno già scelto l’atomo.

Google Home App cambia interfaccia per il nuovo termostato (e pure per i vecchi) - Il team di sviluppatori di Google Home App sta introducendo una pagina rinnovata per controllare la temperatura e altre impostazioni L'articolo Google Home App cambia interfaccia per il nuovo termostato (e pure per i vecchi) proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

Le nuove funzioni IA di Google dovrebbero migliorare pure le pubblicità - Google ha annunciato l'introduzione di nuove funzionalità di reporting e intelligenza artificiale generativa dedicate agli inserzionisti L'articolo Le nuove funzioni IA di Google dovrebbero migliorare pure le pubblicità proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)