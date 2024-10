Presidio in stazione a Bologna: in centinaia dopo la morte sui binari dell’operaio (Di martedì 8 ottobre 2024) Bologna, 8 ottobre 2024 – La pioggia scrosciante che si è abbattuta sulla stazione non ha fermato le centinaia di lavoratori presenti al Presidio a sostegno della sicurezza sul lavoro, dopo la morte, nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 ottobre, di Attilio Franzini, travolto da un treno a San Giorgio di Piano mentre stava lavorando alla manutenzione dei binari della ferrovia. "Le morti sul lavoro sono stragi sempre più continue e costanti – parla Michele de Pascale, candidato presidente per il centrosinistra alle regionali di novembre –. Dobbiamo fare in modo che non accada mai più". Così anche le istituzioni rispondono all’appello sindacale e al Presidio hanno partecipato 46 comuni del territorio. "Da oltre 30 anni – parla Paolo Crescimbeni, sindaco San Giorgio di Piano – abbiamo la stessa statistica di morti sul lavoro: oltre 1300 l'anno. Questo è inconcepibile". Ilrestodelcarlino.it - Presidio in stazione a Bologna: in centinaia dopo la morte sui binari dell’operaio Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 – La pioggia scrosciante che si è abbattuta sullanon ha fermato ledi lavoratori presenti ala sostegno della sicurezza sul lavoro,la, nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 ottobre, di Attilio Franzini, travolto da un treno a San Giorgio di Piano mentre stava lavorando alla manutenzione deidella ferrovia. "Le morti sul lavoro sono stragi sempre più continue e costanti – parla Michele de Pascale, candidato presidente per il centrosinistra alle regionali di novembre –. Dobbiamo fare in modo che non accada mai più". Così anche le istituzioni rispondono all’appello sindacale e alhanno partecipato 46 comuni del territorio. "Da oltre 30 anni – parla Paolo Crescimbeni, sindaco San Giorgio di Piano – abbiamo la stessa statistica di morti sul lavoro: oltre 1300 l'anno. Questo è inconcepibile".

