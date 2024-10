Pensioni a 70 anni nel 2051? L’Istat lancia l’allarme: “La causa principale è il calo demografico” (Di martedì 8 ottobre 2024) Il presidente dell'Istat, Francesco Maria Chelli, ha firmato una relazione sul Piano strutturale di bilancio che dipinge un futuro preoccupante per il sistema Pensionistico italiano. L'articolo Pensioni a 70 anni nel 2051? L’Istat lancia l’allarme: “La causa principale è il calo demografico” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il presidente dell'Istat, Francesco Maria Chelli, ha firmato una relazione sul Piano strutturale di bilancio che dipinge un futuro preoccupante per il sistemastico italiano. L'articoloa 70nel: “Laè il” .

Pensioni - docenti e ATA che compiono 67 anni o 65 (+ i requisiti contributivi) entro agosto 2025 non sono obbligati a presentare domanda - Il personale scolastico che compie 67 anni entro il 31 agosto 2025 non è obbligato a presentare domanda: andrà in pensione in automatico dal 1° settembre. I 67enni non sono gli unici a non avere l'obbligo di presentare domanda: anche coloro che compiono 65 anni entro agosto e che hanno maturato 42 ... (Orizzontescuola.it)

Pensioni - il bonus per chi resta al lavoro dopo i 67 anni e le altre misure della manovra - Sulle pensioni si cambierà il meno possibile. Questa, almeno a quanto trapela, è l'intenzione del governo che si appresta a confermare Ape Sociale, Opzione Donna e Quota 103. Al vaglio di Palazzo Chigi c'è però anche una novità che si annuncia degna di nota. Gli incentivi per chi resta al... (Today.it)

Pensioni docenti e ATA 2025 : chi compie 67 anni entro agosto 2025 va in pensione senza domanda. RISPOSTE AI QUESITI - Domande di pensionamento docenti e ATA entro il 21 ottobre 2024, entro il 28 febbraio 2025 per i dirigenti scolastici. Quali sono i requisiti, come fare domanda, chi va in pensione d'ufficio. RISPOSTE AI QUESITI sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. A rispondere ai dubbi dei nostri ... (Orizzontescuola.it)