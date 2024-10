Passeggiata in centro storico con il Greyhound Adopt Center per conoscere il mondo dei levrieri (Di martedì 8 ottobre 2024) Domenica 10 novembre appuntamento con una Passeggiata di due ore nelle vie del centro di Modena, la Città dei levrieri, organizzata dal Greyhound Adopt Center Italy. "Sarà un’occasione unica per stare in compagnia, per parlare dei levrieri rescued, per far conoscere la loro sorte nei Paesi di Modenatoday.it - Passeggiata in centro storico con il Greyhound Adopt Center per conoscere il mondo dei levrieri Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Domenica 10 novembre appuntamento con unadi due ore nelle vie deldi Modena, la Città dei, organizzata dalItaly. "Sarà un’occasione unica per stare in compagnia, per parlare deirescued, per farla loro sorte nei Paesi di

Passeggiata in città per sensibilizzazione sulle adozioni dei levrieri - La tradizionale Great Global Greyhound Walk (GGGW) è una camminata organizzata (la prima nel 2010 con solo 3 Paesi e dal 2014 internazionale) da volontari locali in tutto il mondo nello stesso giorno, che ha come scopo quello di sensibilizzare le adozioni dei levrieri e far vedere che fantastici. ... (Baritoday.it)