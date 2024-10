Dailymilan.it - Panchina Milan, Maurizio Sarri si propone e Furlani ci pensa. La situazione

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ladeltorna in discussione esia Giorgio. L’ad rossonero ciLadeltorna in discussione. Ci torna per colpa dei risultati, per colpa di una squadra che sembra non voler seguire il suo allenatore. Paulo Fonseca ha in mano oppure o no lo spogliatoio diello? Problematiche che stanno convincendo la società rossonera a cercare una soluzione. Un nuovo allenatore. Il nome più accreditato è quello di. L’indiscrezione arriva dal quotidiano Libero: Fonseca, dicendo di essere “incazzato” perché «il rigorista era Pulisic» e aggiungendo «di non sapere perché hanno fatto di testa loro», denuda se stesso prima che i calciatori. Rivela che la sua leadership è in discussione.