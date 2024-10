Donnapop.it - Pamela Prati, dal “marito” fantasma Mark Caltagirone ai figli inesistenti: ma vi ricordate cosa ha raccontato nel 2019?

(Di martedì 8 ottobre 2024) Lo scandalocontinua a far parlare ancora oggi, a distanza di 5 anni. Madichiarava? Il racconto ha dell’inverosimile! Chi ama il gossip non può che trasalire quando viene accostato il nome della nota showgirl sarda a quello dell’inesistente imprenditore. Tutto è cominciato nel 2018; all’epocadichiarò di essere pronta per il matrimonio con un uomo che l’aveva resa addirittura mamma di dueadottivi. Il suo nome era, che le era stato presentato da quelle che erano le sue due manager:Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Immediatamente giornali e trasmissioni televisive si sono dati un gran da fare, cercando a tutti i costi l’esclusiva per capire di più sulle nozze dell’anno. Dopo qualche settimana di clamore, però, si è iniziato a vociferare chepotesse addirittura non esistere.