Newsagent.it - Nobel per la Medicina a Victor Ambros e Gary Ruvkun: premiati per le loro scoperte sui microRna

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il Premioper la2024 è stato assegnato a(71 anni, docente presso l’Università del Massachusett) e(72 anni, che lavora al Massachusetts General Hospital di Boston e insegna alla facoltà didi Harvard), due biologi molecolari americani, che hanno scoperto il meccanismo di attivazione dei geni giusti nelle cellule di ogni organismo per merito dei: piccole molecole che ne regolano il funzionamento, facendo sì che in ogni cellula si attivino i geni necessari a svolgere determinate funzioni mentre gli altri restano silenti. Per compiere lericerche, i due scienziati hanno utilizzato un piccolo verme chiamato C.