Michael Schumacher e il giallo sul ritorno in pubblico: il neurochirurgo svela come sta l'ex pilota di Formula 1 (Di martedì 8 ottobre 2024) Michael Schumacher e il giallo sul ritorno in pubblico: come sta È giallo sul ritorno in pubblico di Michael Schumacher in occasione delle nozze della figlia Gina Maria, che è convolata a nozze lo scorso 28 settembre nella mega-villa di famiglia a Maiorca. Nei giorni successivi al matrimonio, infatti, si era sparsa la notizia che l'ex pilota di Formula 1 potesse aver partecipato alla cerimonia tornando, così, ad apparire in pubblico a 11 di distanza dall'incidente avvenuto sugli sci. La presenza di Schumacher alla cerimonia non era stata documentata da nessun video o foto. La famiglia dell'ex campione di Formula Uno, infatti, aveva chiesto a tutti coloro che nei giorni precedenti si sono occupati dell'organizzazione del matrimonio di lasciare i propri cellulari all'ingresso della residenza. E la stessa richiesta sarebbe stata fatta anche agli invitati.

Giallo Michael Schumacher : L’Annuncio Sconvolgente Del Neurochirurgo! - Posti, uno specialista in lesioni cerebrali traumatiche, ha spiegato che è molto improbabile che Schumacher sia in grado di viaggiare o partecipare a eventi simili. Secondo il neurochirurgo, i pazienti che subiscono danni cerebrali come quelli di Schumacher tendono a raggiungere il massimo ... (Gossipnews.tv)