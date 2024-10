Metrobus, si parte: iniziano i cantieri, le modifiche alla viabilità di Perugia (Di martedì 8 ottobre 2024) Metrobus, si parte con i cantieri. Arrivano tre ordinanze per la viabilità nell’area di Fontivegge e dell’ospedale Santa Maria della Misericordia dal 14 ottobre al 31 dicembre. I provvedimenti, scrive Palazzo dei Priori, "interesseranno il transito su uno dei parcheggi dell’ospedale Santa Perugiatoday.it - Metrobus, si parte: iniziano i cantieri, le modifiche alla viabilità di Perugia Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024), sicon i. Arrivano tre ordinanze per lanell’area di Fontivegge e dell’ospedale Santa Maria della Misericordia dal 14 ottobre al 31 dicembre. I provvedimenti, scrive Palazzo dei Priori, "interesseranno il transito su uno dei parcheggi dell’ospedale Santa

