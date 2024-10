“Lukaku ha un problema”, il CT del Belgio spiazza tutti: l’intervista (Di martedì 8 ottobre 2024) Il CT del Belgio, Domenico Tedesco, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Corriere dello Sport oggi in edicola, parlando anche dell’attaccante del Napoli Romelu Lukaku. Uno dei grandi protagonisti di questo nuovo Napoli, capace di dimenticarsi le forti delusioni dello scorso anno con un primo posto in classifica, in solitaria, alla settima giornata del campionato di Serie A, è sicuramente Romelu Lukaku. L’attaccante belga è riuscito a mettere il suo nome anche sul tabellino di Napoli – Como, fornendo anche due assist per gli altri due gol di David Neres e Scott McTominay. L’ex Roma e Inter, tra le altre, è stato voluto fortemente da Antonio Conte, che lo ha indicato come prima scelta fin da subito per la sostituzione di Victor Osimhen (andato a sua volta al Galatasaray, in prestito, ndr). Spazionapoli.it - “Lukaku ha un problema”, il CT del Belgio spiazza tutti: l’intervista Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il CT del, Domenico Tedesco, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Corriere dello Sport oggi in edicola, parlando anche dell’attaccante del Napoli Romelu. Uno dei grandi protagonisti di questo nuovo Napoli, capace di dimenticarsi le forti delusioni dello scorso anno con un primo posto in classifica, in solitaria, alla settima giornata del campionato di Serie A, è sicuramente Romelu. L’attaccante belga è riuscito a mettere il suo nome anche sul tabellino di Napoli – Como, fornendo anche due assist per gli altri due gol di David Neres e Scott McTominay. L’ex Roma e Inter, tra le altre, è stato voluto fortemente da Antonio Conte, che lo ha indicato come prima scelta fin da subito per la sostituzione di Victor Osimhen (andato a sua volta al Galatasaray, in prestito, ndr).

