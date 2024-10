L'Ue ricorre al Wto contro le misure della Cina sul brandy (Di martedì 8 ottobre 2024) La Commissione europea ricorrerà al Wto contro l'annunciata imposizione di misure antidumping provvisorie da parte della Cina sulle importazioni di brandy dall'Unione europea. Lo annuncia il portavoce dell'esecutivo Ue, Olof Gill. "Riteniamo che queste misure siano infondate e siamo determinati a difendere l'industria dell'Ue dall'abuso degli strumenti di difesa commerciale", sottolinea. Quotidiano.net - L'Ue ricorre al Wto contro le misure della Cina sul brandy Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) La Commissione europearà al Wtol'annunciata imposizione diantidumping provvisorie da partesulle importazioni didall'Unione europea. Lo annuncia il portavoce dell'esecutivo Ue, Olof Gill. "Riteniamo che questesiano infondate e siamo determinati a difendere l'industria dell'Ue dall'abuso degli strumenti di difesa commerciale", sottolinea.

